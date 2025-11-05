Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती

नंबर 6- 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन वांछित फल परिणाम बनाए रखने वाला है. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. विनम्रता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. कामकाज में ऊर्जा बनाए रहेंगे. लोगों से जुड़ाव बढ़ाने की सोच होगी. अवसर भुनाने का प्रयास रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में सहज रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति आकर्षण बनाए रखते हैं. पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं. रणनीतिज्ञ होते हैं. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्य व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्य व्यवसाय पर जोर रहेगा. समता सामंजस्यता से काम लेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. करियर कारोबार संवार पर रहेगा. श्रेष्ठजनों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान बल पाएंगे. लापरवाही से बचेंगे. संकोच दूर होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. संकोच दूर होगा. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले सुखप्रद बने रहेंगे. रिश्तों में मिठास घुलेगी. घर में अनुकूलता रहेगी. प्रेम संबंधों में सहज रहेंगे. उूर्जा बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों के साथ सहजता और मधुरता रखेंगे. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. प्रिय से भेंट होगी. अवसरा को भुनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन रखेंगे. साज सज्जा बढ़ाएंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. भावनात्मक मामलों में संतुलित रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- सजग रहें. अनदेखी से बचें. भ्रम व बहकावे में न आएं.

