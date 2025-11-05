Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 4 वालों के मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनों की देखभाल रखेंगे

नंबर 4- 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन आशाओं को मूर्तरूप में बदलने में सहयोगी है. वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ाएंगे. पेशेवर और कारोबारी तुलनात्मक अच्छा करेंगे. निजी विषयों में अनुकूलन बना रहेगा. आर्थिक विषयों में लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अनुशासन अनुपालन बनाए रहेंगे. इच्छित लक्ष्य प्राप्त होंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति दुनिया के अनुभवों को ज्ञान की कुंजी समझते हैं. हरस्थिति में सीखने का नजरिया रखते हैं. आज इन्हें साहस और पराक्रम बनाए रखना है. व्यवहारिक और मिलनसार बने रहेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेगें. निजी मामले संवार पाएंगे. तेजी दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. करियर व्यापार में उम्दा प्रदर्शन रखेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर दें. पूर्वाग्रह से बचेंगे. पेशेवरों से सलाह बढ़ाएंगे. तथ्यों पर भरोसा करेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. नवीन विषयों में रुचि लेंगे. वरिष्ठ का सानिध्य रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से वार्ता में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण संवाद में सफल होंगे. करीबियों की से बनाकर चलेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी. रिश्ते संवार बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. सभी से सामंजस्य बढ़ा रहेगा. बड़प्पप बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- जिद में नहीं आएं. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे. नियम मानेंगे. खानपान भव्य रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- संतुलन रखें. फोकस बढ़ाएं. मित्रों की सुनें.

