Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 3 वालों का उद्योग व्यवसाय संवारेंगा, आत्मविश्वास से आगे बढे़गे

मूलांक3: 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 3 के लिए लाभकारी है. भाग्य में वृद्धि बनाए रखने वाला है. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सभी का साथ समर्थन बना रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति व्यवस्थित दिनचर्या व अनुशासन बनाए रखते हैं. इन्हें आज आशंकाओं से मुक्त रहना है और रुटीन बेहतर बनाना है.

मनी मुद्रा: करियर कारोबार में तेजी बनी रहेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक उन्नति बनी रहेगी. नए स्त्रोतों से लाभ बन सकता है. कार्यगति तेज रहेगी.

पर्सनल लाइफ: मन की बात कहेंगे. संकोच दूर होगा. प्रेम संबंधों में भरोसा बना रहेगा. परिवार और मित्र सहयोगी होंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक असहजताएं दूर होंगी. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. रहन-सहन संवारेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर: 1, 2, 3, 6, 8, 9

फेवरेट कलर: पीला

एलर्ट्स: कमतर बातों पर ध्यान न दें. सबका हित देखें.

