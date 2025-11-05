Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 2 वालों की अड़चनें होंगी दूर, संबंधों का लाभ उठाएंगे

मूलांक 2: 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ है. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलने का भाव रहेगा. अनुभवियों व बड़ों से तालमेल रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति प्रेमभाव बनाए रखते हैं और संवेदनशील होते हैं. आज आपको आत्मविश्वास ऊंचा रखना है और निजी विषयों पर ध्यान देना है.

मनी मुद्रा: मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. लाभ और प्रभाव बना रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. जोखिम लेने से बचें. पर्सनल लाइफ: घर परिवार में आनंद बना रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. रिश्तों को जोड़कर रखेंगे. मन के मामलों में धैर्य बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. रहन-सहन आकर्षक रहेगा. विनय-विवेक से कार्य करें. जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

फेवरेट नंबर: 1, 2, 3, 5, 7, 8

फेवरेट कलर्स: मूनस्टोन

एलर्ट्स: भरोसे में न आएं. बात ध्यान से सुनें.

