Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 1 वाले आर्थिक मामलों में पाएंगे मजबूती, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 5 November 2025: सूझबूझ से सभी काम सफलतापूर्वक पूरे करेंगे. पिता तुल्य वरिष्ठों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. पारिवारिक सुख का अनुभव होगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा. निजी प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

मूलांक 1: 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभ फलकारक है. आप बुद्धि और सूझबूझ से सभी काम सफलतापूर्वक पूरे करेंगे. पिता तुल्य वरिष्ठों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. पारिवारिक सुख का अनुभव होगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा. निजी प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नेतृत्व की समझ रखते हैं और जनहित का भाव रखते हैं. आज आपको तेजी बढ़ाना है. 

मनी मुद्रा: आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं. अधिकार और पद में वृद्धि के योग हैं.  किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से निवेश करना लाभदायक रहेगा. जोखिम उठाने से बचें. 

पर्सनल लाइफ: पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी.  पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से वैचारिक मतभेद दूर हो सकते हैं.  प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें.  जीवनसाथी का साथ आपके मनोबल को बढ़ाएगा. 

रुटीन रखेंगे, अनुशासित रहेंगे 
बड़ों से बनाकर चलेंगे, विनय विवेक रखेंगे 
जल्दबाजी से बचेंगे, विनम्रता से काम लेंगे 
मनोबल बनाए रखेंगे, सक्रियता से कार्य करेंगे 
आत्मविश्वास बढ़ेगा,प्रबंधन पर फोकस रहेगा 

हेल्थ एंड लिविंग: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव को हावी न होने दें.  नियमित दिनचर्या और पौष्टिक आहार पर ध्यान दें.  आपका आकर्षण और व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सलाह: अहंकार से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. 

शुभ रंग: नारंगी और गोल्डन

शुभ अंक: 1, 5, 7

---- समाप्त ----
