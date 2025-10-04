scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 4 October 2025: करियर कारोबार में विश्वसनीयता रखेंगे, लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 4 October 2025: करियर कारोबार में विश्वसनीयता रखेंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे. अनुशासित बने रहेंगे. रुटीन रखेंगे. पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष प्रभावित होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. श्रमशीलता बढ़ी हुई रहेगी.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन साधारण है. करीबियों के लिए प्रयासशील रहेंगे. अन्य के दबाव में कार्य नहीं करेंगे. करियर कारोबार को नियंत्रित बनाए रहेंगे. विनय विवेक बढ़ाएंगे. नीति नियम से कार्य करेंगे. निजी विषय सहज रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर दें. जोखिम लेने से बचेंगे. निजी विषयों में धैय बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति साहस से सत्ता सम्मान और उच्च पद प्राप्त करते हैं. असंभव को संभव करने की हिम्मत रखते हैं. आज इन्हें सजगता से काम लेना है. विवेक से आगे बढेंगे. लाभ का प्रतिफल साधारण रहेगा. मेहनत और रणनीति से कार्य करेंगे. बड़ों की बात सुनेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्य बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत मिलाजुला रहेगा. करियर कारोबार में विश्वसनीयता रखेंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे. अनुशासित बने रहेंगे. रुटीन रखेंगे. पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष प्रभावित होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. श्रमशीलता बढ़ी हुई रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

जोखिम उठाने के भाव से बचेंगे, कार्य व्यापार में संवार बनाए रखेंगे 
आर्थिक उन्नति से उत्साहित रहेंगे, उद्योग व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे 
सधा हुआ जोखिम उठाएंगे, पेशेवर व समकक्षों का सहयोग रहेगा 
लंबित मामलों में गति आएगी, सफलता के लिए नपातुला जोखिम उठा सकते हैं 
लक्ष्यों को पूरा करेंगे, आकस्मिक घटनाक्रम पर अंकुश रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में भरोसा जीतेंगे. प्रेम व स्नेह के मामलों में उतावली नहीं दिखाएंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. विनम्र रहें. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंध सुखकर रहेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएं. मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सजगता से कार्य करें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवस्था अपनाएं. नीति-रीति पर जोर दें. मनोबल प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गहरा भूरा

एलर्ट्स- विवाद में न पड़ें. अनजान पर भरोसा न करें. बैर से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement