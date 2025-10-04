Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 4 October 2025: जोखिम उठाने के भाव से बचेंगे, कार्य व्यापार में संवार बनाए रखेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन पेशेवर कार्या में उच्चता बनाए रखने वाला है. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कार्य व्यापार में उत्साह बनाए रहेंगे. जिम्मेदारों व पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. पहल करने का भाव रहेगा. अपनों का समर्थन पाएंगे. व्यवस्था संवारेंगे. निजी विषयों में सक्रियता रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबका भला चाहने वाले और जनहित में जुटे रहने वाले होते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. समय प्रबंधन पर बल रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. अपनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- कामकाजी पक्ष बेहतर बना रहेगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवरों से तालमेल रखेंगे. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिम उठाने के भाव से बचेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. बड़ों का सानिध्य और समर्थन पाएंगे. कार्य व्यापार में संवार बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सहज रहेंगे. संबंधों में विश्वास बनाए रहेगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंग. करीबियों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. प्रियजन से जरूरी बात कहने में सकोच होगा. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. सामंजस्यता पर बल देंगे. संबंधों को साधेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी होगा. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. रहन-सहन पर जोर देंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. रुटीन संवारेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- नीलम समान

एलर्ट्स- व्यवस्था संवारें. चर्चा संवाद में सजग रहें. नियमों पर जोर दें.

