Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 4 October 2025: आर्थिक उन्नति से उत्साहित रहेंगे, उद्योग व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभकारी है. प्रबंधन में सुधार होगा. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. करियर कारोबार में सफलता मिलेगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय संवार पर रहेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. सुख सुविधाओं जोर रखेंगे.यात्रा पर जा सकते हैं. प्रयासों में गति आएगी. अवसरों को भुनाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति प्रत्येक कार्य पूरी क्षमता और कुशलता से करते हैं. गुप्त विषयों से जुड़े कार्यों में रुचि रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बढ़ाकर रखना है. सक्रियता बढ़ाएंगे. करीबियों का भरोसा बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़़त पर रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक उन्नति से उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक लाभ उम्दा रहेगा. उद्योग व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. नौकरी पेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. नियम पालन बनाए रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. करियर प्रभावशाली रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से तालमेल बढ़ा रहेगा. अपनों के समक्ष उचि अवसर पर बात रखेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ मिलेगा. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. प्रेम बढ़ेगा. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यशैली पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य मनोबल बनाए रहेंगे. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे. दिखावे में नहीं आएं. खानपान बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- दलदली

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों से बचें. विवाद में न आएं. साथियों की सुनें.

---- समाप्त ----