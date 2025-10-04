Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 4 October 2025: सधा हुआ जोखिम उठाएंगे, पेशेवर व समकक्षों का सहयोग रहेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.
नंबर 6- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितों की रक्षा करने में सहयोगी है. उमंग उत्साह व पेशेवरता बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में उम्मीदों के अनुरूप परिणाम बनेंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में औरों को ध्यान खीचने की क्षमता होती है. सबको प्रभाव में लेने में सफल रहते हैं. आज इन्हें संबंध बेहतर बनाए रखने सहयोग मिलेगा. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. सकिय्रता से कार्य करेंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. चर्चाएं पक्ष में रहेंगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उम्मीदों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवरों को शुभ फल प्राप्त होंगे. सधा हुआ जोखिम उठाएंगे. पेशेवर व समकक्षों का सहयोग रहेगा. कामकाजी भेंट संवाद में संतुलन रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. लाभ उछाल पर रहेगा. दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. जीत का प्रतिशत बेहतर रहेगा.
पर्सनल लाइफ- घर परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. रिश्तेदार प्रभाव में रहेंगे. मन के मामले संवरेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. परिजनों का सहयोग पाएंगे. खुशियां साझा करेंगे. भेंट वार्ता में उत्साह रखेंगे. मित्र विश्वसनीय रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. बड़प्पन रखेंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवहार में मिठास रहेगी. सभी का समर्थन पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक होगी. भव्यता बनी रहेगी. व्यवस्था मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- सिल्वर कलर
एलर्ट्स- जिद त्यागें. अहंकार से बचें. अपरिचितों से दूर रहें.