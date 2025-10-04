Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 4 October 2025: लंबित मामलों में गति आएगी, सफलता के लिए नपातुला जोखिम उठा सकते हैं

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.
नंबर 5- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन भाग्योदय में सहायक है. लाभवृद्धि में मदद मिलेगी. बड़े लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. आर्थिक मामलों में साहस से काम लेंगे. लोगों को प्रभावित करेंगे. योजनाओ के संचालन में सफल होंगे. व्यक्तित्व में आकर्षण बना रहेगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति समस्याओं को सामना साहस से करते हैं. उचित हल निकालते हैं. भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं. इन्हें आज अनुशासन और उत्साह बनाए रखना है. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. निजी रिश्ते मजबूत रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे.
मनी मुद्रा- व्यापार में संवार बनी रहेगी. कार्यव्यवसाय में लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. कारोबारी हलचल बढ़ेगी. लेनदेन में सजग रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. बहुमुखी प्रदर्शन से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. प्रबंधन व नेतृत्व संवरेगा. लंबित मामलों में गति आएगी. नपातुला जोखिम उठा सकते हैं.
पर्सनल लाइफ- अपनी बात सूझबूझ से कहेंगे. रिश्तों में सहज सरल रहेंगे. अपनों से संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. घरेलु विषयों पर ध्यान देंगे. मित्रगण सहायक होंगे. प्रियजनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. संबंधों में सजगता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- संसाधनों पर जोर होगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. अनुशासन बढ़ेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. करीबियों से स्नेह बढ़ाएंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8
फेवरेट कलर- फिरोजी
एलर्ट्स- नियम बनाए रखें. ठगी से बचें. बड़ों की आज्ञा मानें.