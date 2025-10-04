scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 4 October 2025: अवसरों को भुनाने की सोच होगी, करियर कारोबार में सजगता रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 4 October 2025: करियर कारोबार में सजगता रखेंगे. पेशेवर कार्यों में प्रभाव बनाए रहेंगे. सीख सलाह पर जोर रखें. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. समक़क्षों का साथ रहेगा. लोगों पर जल्दी भरोसा न करें.

three horoscope

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 3 के लिए सामान्य गतिविधियों को बनाए रखेगा. घर परिवार में परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार रखें. वित्तीय मामलों में जोखिम नहीं लें. अनजान से दूरी रखेंगे. लोगों से जानकारी साझा करने में उतावली न दिखाएं. कामकाज में दबाव अनुभव कर सकते हैं. स्वास्थ्य की संवार पर ध्यान दें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति नियम मानने वाले होते हैं. ज्ञान और कौशल से राह बनाते हैं. संघर्ष में भी पीछे नहीं हटते हैं. आज इन्हें काम पर जोर बनाए रखना है. सुनी हुई बातों में न आएं. चर्चा में विनम्रता रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. अन्य से सामंजस्य बनाकर चलें.

मनी मुद्रा- कामकाज में पूर्ववत् परिणाम बनेंगे. लाभ एवं प्रभाव में साधारण स्थिति रहेगी. अवसरों को भुनाने की सोच होगी. करियर कारोबार में सजगता रखेंगे. पेशेवर कार्यों में प्रभाव बनाए रहेंगे. सीख सलाह पर जोर रखें. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. समक़क्षों का साथ रहेगा. लोगों पर जल्दी भरोसा न करें.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में असहज बने रह सकते हैं. प्रेम प्रदर्शन में पहल से बचें. रिश्तों में सभी की इच्छा का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. निजता पर जोर देंगे. मित्रों से भेंट के प्रयास बनाए रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच दिखाएंगे. संबंधों में सहज स्थित बनी रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- घरेलु विषयों में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान देंगे. विविध गतिविधियों पर नियंत्रण रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- येलो

एलर्ट्स- व्यर्थ दखल न दें. भावावेश से बचें. बहस विवाद न करें.

---- समाप्त ----
