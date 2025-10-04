Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 4 October 2025: रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा, विनय विवेक बड़प्पन से काम लेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सकारात्मक प्रभाव बनाए रखने वाला है. कार्यव्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. समता सामंजस्य से काम लेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्या में रुचि दिखाएंगे. प्रतिभा, प्रबंधन और स्वास्थ्य में सुधार के संकेत बने रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति औरों के दबाव में नहीं आते हैं. किसी के अधिनस्थ होकर कार्य करने से भी बचते हैं. आज इन्हें सभी का साथ और विश्वास पाने का प्रयास बनाए रखना है. अधिकारियों से बेहतर रिश्ते बनाकर रखेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. महत्व के विषयों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. पहल करने से बचेंगे. समन्वय बनाए रखेंगे. लाभ प्रभाव एवं प्रबंधन संवारेंगे. करियर व्यापार मिलाजुला रहेगा. वाणिज्यिक सक्रियता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में सुधार लाएंगे. सहनशीलता बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. विनय विवेक बड़प्पन रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेगें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तिगत विषय हल होंगे. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. वातावरण मधुर बनाए रखेंगे. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. नियमों का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- धैर्य व शालीनता बढ़ाएं. अफवाह से प्रभावित न हों. नियम बनाए रखें.

---- समाप्त ----