Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 4 November 2025: जल्दबाजी से बचेंगे, विनम्रता से काम लेंगे

नंबर 7
4 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है.अंक 7 के लिए आज का दिन शुभेच्छाओं को बढ़ाने वाला है.महत्वपूर्ण योजनाएं गति पाएंगी.विभिन्न लक्ष्यों को साधेंगे.मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं.नवीन प्रयासों में गति आएगी.अवसरों को भुनाएंगे.कार्य व्यापार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा.जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे.लाभ बेहतर बना रहेगा.कार्यविस्तार के योग बनेंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति करीबियों से बेहतर सामंजस्य रखते हैं.वरिष्ठों की सीख सलाह का सम्मान करते हैं.आज इन्हें दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देना है.कम महत्व के विषयों का त्याग करेंगे.मित्रों का भरोसा बनाए रखेंगे.लापरवाही से बचेंगे.बड़प्पन की सोच से काम लेंगे.
मनी मुद्रा- महितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे.कामकाज में स्पष्टता लाएंगे.नौकरीपेशा बेहतर बने रहेंगे.पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा.योजनाएं को गति देंगे.मित्रों व समकक्षों से सहयोग मिलेगा.नियम पालन बनाए रखेंगे.निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी.रिश्तों में सहजता रहेगी.मित्रों का साथ मिलेगा.परिजन सहयोगी बने रहेंगे.निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ेंगे.संबंधों में तालमेल बढ़ेगा.उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे.बात कहने में जल्दबाजी से बचेंगे.विनम्रता से काम लेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- शैली आकर्षक रहेगी.स्वास्थ्य सुधार पाएगा.मनोबल उूंचा बनाए रहेंगे.खानपान बेहतर बना रहेगा.भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे.दिखावे में न आएं.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 9
फेवरेट कलर- मडकलर
एलर्ट्स- साथियों की सुनें.सहयोग बढ़ाएं.व्यर्थ बातों में न उलझें.