Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 4 November 2025: सहयोगी मददगार होंगे, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे

नंबर 3

4 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है.आज दिन अंक 3 के लिए पेशेवर पक्ष में सबलता बनाए रखने वाला है.लाभ प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.वित्तीय मामलों में जोखिम नहीं लेंगे.अनजान लोंगों से दूरी बनाए रखेंगे.परिवार के लोगों के लिए प्रयासशील रहेंगे.आत्मविश्वास से कार्य करेंगे.आशंकाओं में नहीं आएंगे.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज की मान्यताओं का सम्मान करते हैं.व्यवस्था के समर्थक होते हैं.जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं.आज इन्हें कामकाज पर फोकस बनाए रखना है.निरंतरता और सक्रियता पर जोर रखेंगे.आत्मविश्वास आगे बढ़ेंगे.चर्चा में धैर्य रखेंगे.रिश्तों का सम्मान करेंगे.बाहरी की बातों में नहीं आएंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में आकर्षण बना रहेगा.पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी.समक़क्षों का साथ पाएंगे.लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे.करियर कारोबार में सुगमता रखेंगे.पेशेवर कार्योंं में प्रभावशाली रहेंगे.इच्छित परिणामों से उत्साहित होंगे.अवसरों को भुनाने पर जोर रखेंगे.सहयोगी मददगार होंगे.प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें.सहज सरल बने रहें.मन की बात कहने में संकोच बढ़ेगा.प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति रह सकती है.सभी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे.परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे.निजता पर जोर देंगे.अतिउत्साह न दिखाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- पारिवारिक विषयों में जिद से बचें.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.जीवनस्तर संवार पाएगा.खानपान पर ध्यान देंगे.जांच नियमित रखेंगे.मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्स- दखल से बचें.भावावेश में न आएं.क्रोध पर नियंत्रण रखें.

