Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 3 October 2025: समकक्षों का सहयोग रहेगा, मेहनत से जगह बनाएंगे

नंबर 9

3 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 9 के लिए निजी कार्यों को गति देने वाला है. घर परिवार का माहौल उम्मीद से बढ़कर रहेगा. अपनों की सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सहज सकारात्मक परिणाम बनेंगे. जीवनशैली प्रभावशाली बनी रहेगी. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. अनजानों से संपर्क में सहज रहेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. सभी क्षेत्रों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति अवसर के निर्माण और प्रयोग में आगे होते हैं. साहस पराक्रम बनाए रखते हैं. आज इन्हें कार्यगति प्रभावी बनाए रखना है. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में आकर्षण बना रहेगा.



मनी मुद्रा- अधिकारियों से बनाकर चलेंगे. अनुभवियों की मदद मिलेगी. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फोकस व सामंजस्यता बढ़ेगी. नीति निरंतरता रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ेगी. कार्य व्यवसाय में इच्छित परिणाम बनेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. मेहनत से जगह बनाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मनोभावों को साझा करने में आगे होंगे. प्रेम स्नेह के संवाद में उत्साह दिखाएंगे. स्वजनों को समय देंगे. मनोरंजन के अवसर बनेंगे. करीबियों संग सुखद पल बिताएंगे. सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. निजी मामले सहज रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सुख सौख्य बढ़ाएंगे. अतिथि गण आ सकते हैं. स्वास्थ्य संवार लेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- परिस्थिति संतुलित बनाए रखें. मेलजोल का प्रयास बढ़ाएं.

---- समाप्त ----