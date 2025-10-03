Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 3 October 2025: शुभकार्योंं पर जोर बढ़ेगा, उतावली नहीं दिखाएंगे

नंबर 7

3 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन संतुलित स्थिति का संरक्षक है. कामकाज में नियमितता व निरंतरता बनी रहेगी. उन्नति और विस्तार को बल देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सक्रियता से लक्ष्य साधेंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. अपनों के साथ से प्रसन्न होंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भावनात्मक से मजबूत रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति मेहनत और लगन से श्रेष्ठ प्रयास बनाए रखते हैं. सूझबूझ व सहजता से कार्य करते हैं. गरिमा गोपनीयता पर बल बना रहता है. आज इन्हें निजी मामलो में ध्यान बढ़ाना है. विनय विवेक बनाए रहेंगे. शुभकार्योंं पर जोर बढ़ेगा. उतावली नहीं दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा. हितलाभ बढ़त पर बनाए रखेंगे. कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार पर फोकस रखेंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. नीति नियम पालन बढ़ाएंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ लेंगे. सजगता बढ़ाने पर ध्यान होगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों से संवाद में सहज रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. निजी विषयों में संतुलन बनाए रखेंगे. भावुकता से बचेंगे. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएंगे. रिश्तों में विनम्रता रहेगी. करीबियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. करीबी साथयों की बात पर ध्यान देंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वाणी व्यवहार में स्पष्ट रहेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता से बढ़ाएंगे. सामंजस्यता और साहचर्य बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- नीतिगत गतिविधि बनाए रखें. व्यर्थ दखल से बचें. जिद न करें.

---- समाप्त ----