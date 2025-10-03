Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 3 October 2025: अवसर का इंतजार करें,  संकोच त्यागें

नंबर 5

3 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन आनंदकारी है. हर क्षेत्र में शुभ परिणाम पाएंगे. लाभ अपेक्षा से अच्छा बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. मित्रों की मदद बनी रहेगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में संतुलन बढ़ेगा. रचनात्मक कार्य संवरेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तार्किकता को सर्वापरि रखते हैं. आंकड़ों के जानकार होते हैं. सूझबूझ और आत्मविश्वास से अपनी राह बनाते हैं. आज इन्हें नियम अनुशासन से काम लेना है. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे. निजी कार्योंं में रुचि रखेंगे. बात रखने में जल्दबाजी न करें. संकोच त्यागें.

मनी मुद्रा- कामकाजी गतिविधियां उत्साही रहेंगी. लाभ बेहतर बना रहेगा. कामकाज में उछाल आएगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर बढ़ाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों की अनदेखी से बचेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. अवसर का इंतजार करें. उद्योग व्यापार साधारण रहेगा. पेशेवरता पर जोर होगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर में सबसे तालमेल बनाए रखेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. संबंधों में संकोच कम होगा. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. संबंध बेहतर बने् रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. निजी मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे. सजगता बढ़ाएंगे. मित्र उत्साहित रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवस्था पर बल रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य असहज रह सकता है. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6

फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- त्याग की सोच रखें. न्यायिक मामलों में सजग रहें. जिद छोड़ें.

---- समाप्त ----