Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 3 October 2025: हितलाभ बना रहेगा, बेहतर प्रदर्शन करेंगे

नंबर 4
3 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभ है. पेशेवर सहयोग बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. योजनाओं में निरंतरता लाएंगे. लाभ अपेक्षित बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति के व्यवसायिक तौरतरीकों को समझना आसान नहीं होता है. गोपनीयता का ध्यान रखते हैं. इन्हें आज निजता और निरंतरता पर बल बनाए रखना है. पेशेवर फोकस बढ़ाकर रखेंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. सहज तेजी बनी रहेगी.
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में संतुलित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहेंगे. पेशेवर प्रस्ताव पाएंगे. सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सहयोगियों का सम्मान करेंगे. पेशेवर संतुलित बने रहेंगे. समकक्ष प्रसन्न रहेंगे. हितलाभ बना रहेगा. बेहतर प्रदर्शन करेंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से असहजता बनी रह सकती है. मतभेदों को बढ़ावा देने से बचें. आपसी विश्वास बनाए रखें. निजी रिश्ते सामान्य रहेंगे. पारिवारिक मामलों में महत्व पाएंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखेंगे. वार्ता व भ्रमण के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी से समझौता नहीं करें.
हेल्थ ऐंड लिविंग- मान सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों को गति मिलेगी.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8
फेवरेट कलर- ग्रे कलर
एलर्ट्स- क्रोध व दिखावे से बचें. सभी की बात ध्यान से सुनें.