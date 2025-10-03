Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 3 October 2025: सबका समर्थन पाएंगे, समकक्षों का सहयोग मिलेगा

नंबर 3

3 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए अपनों की खुशी बढ़ाने और बेहतर जीवन जीने में सहयोगी है. करियर कारोबार में स्थिति संतुलित रहेगी. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. पेशेवरों की उम्मीदों को बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. रहन सहन बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा. लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में सहज रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं. प्रेम और पवित्रता में विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता दिखाना है. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में हितलाभ पूर्ववत् बनाए रखेंगे. कार्योंं को गति मिलेगी. करियर व्यापार में स्थिरता आएगी. वाणिज्यिक मामलों को बल मिलेगा. बड़ी सोच से काम लेंगे. व्यवस्था संवारने का प्रयास रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगीं. सबका समर्थन पाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक विषयों को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से मन की कह पाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. कुल परंपराओं का पालन करेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. विनम्र रहें. बड़प्पन से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. प्रेम में उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सक्रियता दिखाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साहस पराक्रम बढ़ेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य संवारेंगे. संबंधों में भरोसा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- लेमन कलर

एलर्ट्स- कमियों को अनदेखा करें. बड़बोलेपन से बचें. कमतर लोगों से दूर रहें.

