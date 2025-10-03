scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 3 October 2025: व्यवस्था पर जोर रखेंगे, व्यापार बढ़त पर रहेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 3 October 2025: महत्वपूर्ण निर्णय लेने और योजनाओं को बनाए रखने में सफल होते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच रखना है. आस्था विश्वास और साहस दिखाना है.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1

3 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभफलकारक है. सहजता से उचित परिणाम प्राप्त करेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. अपनों के लिए सहयोग व सहकार का भाव रखेंगे.  पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. कामकाज में गतिशीलता बनाए रखेंगे. साझा भावना बल पाएगी.  सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति स्पष्टता और तटस्थता को अधिक पसंद करते हैं. महत्वपूर्ण निर्णय लेने और योजनाओं को बनाए रखने में सफल होते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच रखना है. आस्था विश्वास और साहस दिखाना है. कामकाजी यात्रा की संभावना है. नपातुला जोखिम लेंगे.  सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. 

मनी मुद्रा- कारोबार की स्थिति अपेक्षा से अच्छी रहेगी. नौकरीपेशा बेहतर करते रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास होगा.  लाभ और विस्तार के मामले सधेंगे.  सक्रियता व फोकस बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. समझौतों में धैर्य से काम लेंगे. कार्य योजनाओं में गति देंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. व्यापार बढ़त पर रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यापार व्यवसाय सुधार पाएंगे, लेनदेन में प्रभावी रहेंगे 
सौदे समझौतों में पहल पराक्रम दिखाएं, व्यापार बढ़त पर रहेगा 
आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, विनम्रता बनाए रहें 
भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी, मित्रों व सहयोगियों का साथ पाएंगे 
परिवार में आनंद रहेगा, अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनों से रिश्ते संवारेंगे.  करीबियों से किया वादा पूरा करेंगे. परिजनों की खुशियां बढ़ाएंगे.  भेंटवार्ता का प्रयास रहेगा.  रिश्तों का ख्याल रखेंगे.  साज संवार बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे.  प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.  रिश्ते संवारेंगे.  सीख सलाह बनाए रखेंगे.  हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- धैर्य बनाए रखेंगे.  सुख समृद्धि बढ़ेगी.  भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे.  व्यवस्था मजबूत रखेंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर- ब्राइट पिंक
एलर्ट्स- अनुकूलता बनी रहेगी.  लोभ प्रलोभन में आने से बचें.  संकोच त्यागें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement