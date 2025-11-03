Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 3 November 2025: संबंधों में सकारात्मकता रहेगी, साहस पराक्रम बढ़ेगा

नंबर 9

3 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में उचित स्थिति बनाए रखेगा. स्वजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. कार्य व्यापार सुधार पाएगा. शुभता और संस्कार बनाए रखेंगे. सभी मोर्चां पर संतुलित प्रदर्शन रहेगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. घर में सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति फील्डवर्क में तेज होती हैं. लोगों को जोड़ने में सहजता बनाए रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. साहस पराक्रम बढ़ेगा. बड़ी सोच रखेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में पेशेवर विषयों में निरंतरता बनी रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर जोर रखेंगे. करियर कारोबार में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. रुटीन बेहतर बना रहेगा. पेशेवर विषयों को सहज गति देंगे. लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ सुख सौख्य से समय बिताएंगे. स्मरणीय पलों को साझा करेंगे. मन के मामलों में सक्रियता रखेंगे. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. कुल परंपराओं का पालन करेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था संवरेगी. परस्पर भरोसा रहेगा. जीवनस्तर ऊंचा होगा. खानपान आकर्षक रहेगा. भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा होगा.



फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- मेलजोल व सहकार बढ़ाएं. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें. मतभेद दूर करें.

