Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 3 November 2025: प्रयासों में तेजी लाएंगे, मित्रों का साथ बना रहेगा

नंबर 7

3 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए आनंदकारी है. व्यक्तिगत योजनाओं में संतुलित स्थिति बनाए रखेंगे. निजी संबंध मधुर रहेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. प्रबंधकीय व प्रशासनिक मामले संवारेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्य व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कर्मठता में विश्वास रखते हैं. कार्योंं में गरिमा गोपनीयता बनाए रखते हैं. इनकी तह पाना दुष्कर होता है. तकनीकी में रुचि रखते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाकर रखना है. निजी संबंध संवार पर रहेंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीद के अनुरूप गति बनाए रखेंगे. कामकाजी वार्ता में उत्साह दिखाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर देंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. पहल पराक्रम में सहज रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में शुभत्व बढ़ा रहेगा. मन की बात सहजता से कह पाएंगे. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. वातावरण सुखकर रहेगा. खुशियों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों को निभाएंगे.

हेल्थ एेंड लिविंग- साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखें. वातावरण आनंदमय रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- वचन व वादा बनाए रखें. व्यर्थ मामलों में दखल से बचें. जिद में न आएं.

---- समाप्त ----