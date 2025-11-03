Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 3 November 2025: हर्ष आनंद से समय बीतेगा, भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे

नंबर 5

3 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सौभाग्य सूचक है. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. करियर व्यापार बेहतर रहेगा. पेशेर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. सुख सौख्य व स्थिरता को बल मिलेगा. विभिन्न कार्योंं व लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी. वाणिज्यिक गतिविधियां संवरेंगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति जरूरी विषयों व तथ्यों पर फोकस रखते हैं. बड़ों की अपेक्षा के अनुरूप कार्यगति रखते हैं. आज इन्हें सामंजस्यता और साहचर्य बढ़ाना है. निजी मामलो में ध्यान देंगे. विनय विवेक और उत्साह बनाए रहेंगे. शुभकार्योंं की रूपरेखा बनेगी.

मनी मुद्रा- पेशेवरों मामलों उत्साह बना रहेगा. लाभ और प्रभाव बल पाएगा. हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा. जिम्मेदारों और अनुभवियों का सानिध्य रहेगा. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. इच्छित परिणाम पाएंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सभी का साथ विश्वास पाएंगे. नीति नियम बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों संग खुशियों को बांटेंगे. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. रिश्तों में समता संतुलन बनाए रखेंगे. भावुकता से बचेंगे. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएंगे. विनम्रता और स्नेह रहेगा. करीबियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रियजनों के साथ और विश्वास बना रहेगा.

हेल्थ एेंड लिविंग- स्तरहीन बातों को अनदेखा करें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता बनाए रहें. विभिन्न मामलों में सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- नीतिगत फैसले लेने में ढिलाई न बरतें. भ्रम व बहकावे में आने से बचें.

---- समाप्त ----