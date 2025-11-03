Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 3 November 2025: मूलांक 4 वालों का ऐसा बीतेगा दिन, इन कामों में मिलेगी सफलता

---

नंबर 4

3 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 4 के लिए वांछित फल बनाए रखने वाला है. विभिन्न मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. निजी विषयां में रुचि रखें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. पेशेवर बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. धैर्यवान बने रहेंगे. विविध गतिविधियां सहज रहेंंगी.

अतिउत्साह में न आएं. योजनाओं में रुटीन रखें. नियमों का पालन रखेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की चिंतन मनन की क्षमता अच्छी होती है. गोपनीयता बनाए रखते हैं. इन्हें आज तेजी गति के साथ निरंतरता रखाना है. फोकस बढ़ाएंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज सकारात्मक रहेगा. लाभ एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सहयोगियों का सम्मान करेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन प्रभावी रहेंगे. समकक्ष प्रसन्न रहेंगे. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी रिश्तों में धैर्य और सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रेम संबंधों का स्तर सामान्य रहेगा. पारिवारिक मामलों को महत्व देंगे. भेंटवार्ता और भ्रमण के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. अफवाह से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयासों को गति मिलेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- जिद न करें. दबाव में न आएं. क्रोध से बचें. तार्किक रहें. वादविवाद टालें.

---- समाप्त ----