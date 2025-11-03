Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 3 November 2025: आर्थिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे, करें यह उपाय

नंबर 3

3 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 3 के लिए हर्ष आनंद से जीवन जीने और रहन सहन संवारने में सहयोगी है. घर परिवार के मामलों में सुखकर स्थिति बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सजग रहेंगे. लाभ औसत से बेहतर बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति की इच्छाशक्ति अच्छी होती है. महत्वपूर्ण कार्योंं को पूरी क्षमता और विश्वास से करते हैं. अनुशासित होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. सूझबूझ साहस से आगे बढ़ेंगे. अनुभवियों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सहकारिता बल पाएगी.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार के प्रचार प्रसार के प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में पूर्ववत् परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. मेहनत से जगह उचित बनाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी. फोकस बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. रिश्ते मजबूत बने रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रिय की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. अपनों की भावनाओं पर ध्यान देंगे. मन के मामले सहज रहेंगे. श्रेष्ठ समय बिताएंगे. परिवार में सामंजस्यता और निरंतरता रखेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे.

हेल्थ एेंड लिविंग- संकोच बना रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथिगण आ सकते हैं. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- कमतर व हल्के लोगों से दूरी बनाए रहें. बड़बोलेपन से बचें. अहंकार न करें.

