Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 3 November 2025: पराक्रम का भाव बना रहेगा, सहकर्मियों पर भरोसा बनाए रखेंगे

नंबर 2

3 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन भाग्य पक्ष को बल देने वाला है. धैर्य धर्म से काम लेंगे. व्यावसायिक गति तेज होगी. रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा पर जोर बना रहेगा. हितलाभ में उछाल बना रहेगा. विभिन्न कार्य परिणाम अपेक्षित बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग की भावना रहेगी. पेशेवर प्रयासों को बनाए रखेंगे. नवीन ऊंचाइयां पाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति मन से पारदर्शी और सरल होते हैं. भावपक्ष की प्रधानता बनाए रखते हैं. आज इन्हें उत्साह से आगे आने का प्रयास करना है. विनय विवेक से राह बनाएंगे. पहल पराक्रम का भाव बना रहेगा. सहकर्मियों पर भरोसा बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में पहल करेंगे. व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर प्रदर्शन में प्रभाव बाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में इच्छित परिणाम बनेंगे. मेलजोल के मौके भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में उत्साहित रहेंगे. निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएंगे. कामकाज में सक्रियता बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बल पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से प्रेम स्नेह बढ़ेगा. रिश्ते मधुर रहेंगे. मित्रों संग मनोरंजक यात्रा संभव है. प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी. निजी विषयो में सरलता रखेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे. परिजनों की सीख सलाह पर ध्यान दें.



हेल्थ एेंड लिविंग- खानपान अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. आस्था विश्वास बनाए रखेंगे. करीबियों की बात सुनेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- सज्जनता बढ़ाएं. बहकावे में न आएं. नकारात्मक बातों को भुलाएं.

