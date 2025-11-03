Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 3 November 2025: हितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे, जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे

नंबर 1

3 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभता के संकेत बनाए रखने वाला है. विभिन्न मामलों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. सभी से सामंजस्यता बनी रहेगी. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. अनजानों से संपर्क में बड़प्पन दिखाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन संवरेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सरकार और संस्थानों में उच्च भूमिकाओं में होते हैं. दायित्वों को स्वीकार करते हैं. आज इन्हें सभी क्षेत्रों में तेजी बढ़ाए रखना है. अनुशासन और अनुपालन रखेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा की संभावना बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कामकाजी विषयों में उत्साह बना रहेगा. वरिष्ठों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. हितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे. कार्ययोजनाओं में गति देंगे. नीति नियम व्यवस्था पर जोर रखेंगे. व्यवस्था पर फोकस बढ़ेगा. नपातुला जेखिम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों की खुशी को बढ़ाएंगे. निजी प्रयास संवारेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. रिश्तेदारों व मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का प्रयास बना रहेगा. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. प्रेमीजन से भेंट मुलाकात की संभावना है.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. अपनों की मदद करेंगे. भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आदरभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- बड़बोली व दिखावे से बचें. चर्चा में स्पष्ट रहें. जिद में न आएं.

---- समाप्त ----