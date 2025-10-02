scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 2 October 2025: व्यापार व्यवसाय सुधार पाएंगे, लेनदेन में प्रभावी रहेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 2 October 2025: सौदे समझौते पक्ष में रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. व्यापार व्यवसाय सुधार पाएंगे.लेनदेन के प्रभावी रहेंगे. इच्छित परिणामों से प्रसन्न रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. कार्यगति में संवार बनी रहेगी. योजनाओं में निरंतरता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 9 के लिए आज का दिन कारोबारी हितों को साधने में सहयोगी है. श्रेष्ठ व्यक्तियों से भेंट होगी. अधिकारीवर्ग का सहयोग बना रहेगा. संबंध शुभकर रहेंगे. सभी क्षेत्रों में सफलता की संभावना बनी रहेगी. घर में धैर्य धर्म का पालन रखें. मित्रों और सहकर्मियों का साथ रहेगा. करियर कारोबार के लक्ष्य बनेंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शारीरिक गतिविधियें में तेज होते हैं. साहसिक कार्य करते हैं. आकर्षण बनाए रखते हैं. आज इन्हें उत्साह मनोबल बढ़ाना है. सबको साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. प्रबंधन व व्यवस्था पर जोर रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. नवीन गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. व्यापार व्यवसाय सुधार पाएंगे.लेनदेन के प्रभावी रहेंगे. इच्छित परिणामों से प्रसन्न रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. कार्यगति में संवार बनी रहेगी. योजनाओं में निरंतरता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. चर्चा संवाद के प्रयास बनाए रखेंगे. अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में उलझने से बचेंगे. मन के मामलों में विनय विवेक रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. वादा वचन निभाएंगे. भावनात्मक रूप से सहज बने रहेंगे. रिश्तों में प्रभावशाली बनेंगे. संबंध निभाने में प्रयासरत रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सौदे समझौतों में पहल पराक्रम दिखाएं, व्यापार बढ़त पर रहेगा 
आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, विनम्रता बनाए रहें 
भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी, मित्रों व सहयोगियों का साथ पाएंगे 
परिवार में आनंद रहेगा, अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे 
कार्य व्यापार में गति रखेंगे, आधुनिक उपायों का प्रयोग बढ़ाएंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणी व्यवहार में सुधार आएगा. सक्रियता बढ़ेगी. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सहज रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- फोकस बढ़़ाएं. बड़बोलेपन से बचें. आपसी सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement