Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 2 October 2025: सौदे समझौतों में पहल पराक्रम दिखाएं, व्यापार बढ़त पर रहेगा

नंबर 8- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मंगलमय है. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. कामकाम में स्पष्टता बनाए रखेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. जीवन में प्रभावशाली रहेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में तेजी ब़ढ़ाएंगे. अपनों से मेलजोल रहेगा. पेशेवर संतुलन से कार्य संवारेंगे. जिद में न आएं. व्यापार में शुभता बनी रहेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अधिकारों के लिए संघर्षरत रहते हैं. न्यायपूर्ण बात रखते हैं. औरों में मनोबल बढ़ाने वाले होते हैं. आज इन्हें विविध मामलों पर फोकस रखना है. सहज लक्ष्य बनाए रखेंगे. रीति नीति अपनाएंगे. कामकाजी निरंतरता बनी रहेगी. ंसंबंधों पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी विस्तार पर ध्यान देंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. करियर व्यापार में ऊर्जा बनाए रखेंगे. सौदे समझौतों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. व्यापार बढ़त पर रहेगा. फोकस बढ़ाएंगे. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी. पहल का भाव बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. निजी विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. बड़ों व प्रियजनों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. मित्रों से सूचनाएं साझा करेंगे. त्याग बलिदान की भावना बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्नेह बनाए रहें. संबंधों में मेलजोल बढ़ाने का प्रयास होगा. सभी का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- संसाधनों को बल देंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों में असरदार रहेंगे. अपनों की सहायता करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- भटकाव में न आएं. सतर्कता एवं क्षमाभाव बनाए रखें.

---- समाप्त ----