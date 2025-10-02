scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 2 October 2025: आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, विनम्रता बनाए रहें

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 2 October 2025: पारिवारिक संबंध संवरेंगे. प्रेम में धैर्य व विनम्रता रखेंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. निजी प्रयास बढ़ाएंगे. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. विनम्रता बनाए रहें. प्रियजन से भेंट संभव है.

नंबर 7- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हितवर्धक है. व्यवसायिक गतिविधियां उम्मीद से अच्छी रहेंगी. कार्यगति तेज होगी. कारोबार में सजगता बनाए रहेंगे. मित्र वर्ग प्रसन्न और मददगार रहेगा. कामकाजी गतिविधियां में पहल रहेगी. नियमों का पालन करेंगे. कार्य व्यापार अपेक्षित रहेगा. तैयारी में बेहतर रहेंगे. चर्चा संवाद में उत्साह दिखाएंगे. अपरिचितों से दूरी बनाकर चलेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति नियमों का पालन बनाए रखते हैं. योजनाओं के संचालन में प्रखर होते है. आज इन्हें वाणिज्यिक प्रयासों पर जोर देना है. सबका साथ समर्थन पाएंगे. आस्था विश्वास और उत्साह बनाए रखें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. पद प्रतिष्ठा में बढ़त पर रहेंगे. व्यवस्था पर फोकस बढ़ाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. प्रयोगों व समझौतों को गति देंगे. प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. सेवाक्षेत्र से जुड़े जप अच्छा करेंगे. सहकर्मियों और सहयोगियों का सम्मान करेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. भ्रमपूर्ण परिस्थितियों से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजन एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. साज संवार पर जोर होगा. रिश्ते मधुर बनाए रखने की कोशिश रहेगी. पारिवारिक संबंध संवरेंगे. प्रेम में धैर्य व विनम्रता रखेंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. निजी प्रयास बढ़ाएंगे. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. विनम्रता बनाए रहें. प्रियजन से भेंट संभव है.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सामंजस्यता रखेंगे. सभी का मान सम्मान करें. खानपान सहज रहेगा. संवेदनशीलता से बचें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. प्रयासों में गति बनाए रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- दिखावा व आवेश में न आएं. बहस में न पड़ें. लालच छोड़ें.

---- समाप्त ----
