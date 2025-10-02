Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 2 October 2025: भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी, मित्रों व सहयोगियों का साथ पाएंगे

नंबर 6- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 6 के लिए वांछित फलदायक है. करियर में नीति नियम रखेंगे. सकारात्मकता पर जोर देंगे. सभी मोर्चां पर सकारात्मक प्रयास बनाए रखेंगे. पेशेवरजन सहयोगी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों के सिलसिले में अधिकारियों से भेंट होगी. शुभ सूचना मिलने की संभावना रहेगी. विभिन्न प्रयासों को गति देंगे. धैर्य व स्थिरता को बल मिलेगा. कार्य व्यापार में उम्मीद से अच्छे रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति बेहतर और शालीन जीवन जीते हैं. महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाओं को जुटाते हैं. आज इन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन बनाए रखना है. कला कौशल में प्रभावी बने रहेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगा. वाणिज्यिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगीं. मित्रों व सहयोगियों का साथ पाएंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. सभी का समर्थन बना रहेगा. ऊर्जा उत्साह से कार्य करेंगे. कार्य व्यापार में अनुकूलता बढ़ाएंगे. आवश्यक विषयों को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से इच्छित बात कहने में हिचक अनुभव करेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों में सक्रियता दिखाएंगे. परंपराओं का पालन करेंगे. प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे. संबंधों में सकारात्मक रहेंगे. बड़प्पन रखेंगे. वार्ता में प्रभावी रहेंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवहार प्रभावी रहेगा. जीवनस्तर एवं खानपान आकर्षक रहेगा. निजी मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. अनुशासन रखेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- व्यर्थ बोलों से बचें. सबको सम्मान दें. कमियों की अनदेखी करें.

