Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 2 October 2025: परिवार में आनंद रहेगा, अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे

नंबर 5- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को बल देने वाला है. सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. करीबियों की मदद बनी रहेगी. परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करेंगे. करीबियों संबंधियों से भेंट होगी. सभी मोर्चां पर सकारात्मक प्रयास बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति कर्मठता व सूझबूझ से कार्य करते हैं. जिम्मेदारियों को स्वीकारते हैं. आज इन्हें पहल प्रभाव बनाए रखना है. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार उम्दा बना रहेगा. परिवार में आनंद रहेगा. अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे. बुरे लोगों से दूरी रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में गति आएगी. व्यावसायिक समझौतों पर जोर- रहेगा. वाणिज्यिक मामलों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारों की बात को ध्यान से सुनेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. तात्कालिक लक्ष्य बनाए रखेंगे. विदेशों से संबंध बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सुख बढ़ाएंगे. सहकार का भाव बना रहेगा. निजी मामलों में सहज परिणाम रहेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. निजी विषयों में बड़प्पन दिखाएं. भावुकता से बचेंगे. बड़ों की सुनेंगे. रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखेंगे. सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साझा भावना से कार्य करेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहज रहेंगे. प्रतिक्रिया में विनम्र रहेंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच करेंगे. मदद बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8

फेवरेट कलर- आंवला समान

एलर्ट्स- कमतर से व्यर्थ चर्चा से बचें. आत्मविश्वास बढ़ाए रखें. बड़प्पन से काम लें.

