Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 2 October 2025: कार्य व्यापार में गति रखेंगे, आधुनिक उपायों का प्रयोग बढ़ाएंगे

नंबर 4- 2 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सामान्य गतिविधियों को बनाए रखने वाला है. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. संपर्क संवाद में संतुलन रखेंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन सुधार पर रहेगा. परिवार में सुख सौख्यरहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति के काम करने तौरतरीके औरों से थोड़े अलग होते हैं. खानपान में भी सजगता रखते हैं. आज इन्हें अन्य की बातों में आने से बचना है. आत्मविश्वास से निर्णय लेना है. सूझबूझ को बढ़ाना है. योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे. धैर्य रखें और धर्म पर बने रहेंगे. परिजन मददगार बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी लाभ अपेक्षित बना रहेगा. वरिष्ठों से सहयोग पाएंगे. पेशेवर मामलों में सहज रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में गति रखेंगे. आधुनिक उपायों का प्रयोग बढ़ाएंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. भेंट के मौके बन सकते हैं. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. योग्यता से सभी प्रभावित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव दिखाएंगे. मित्रों से मदद- मिलेगी. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. प्रियजनों के साथ यात्रा की संभावना है. जल्दबाजी से बचें. प्रेम संबंध संवार पर रहेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. भावनात्मकता को बल मिलेगा. जिद में नहीं आएं.

हेल्थ ऐंड लिविंग- आज्ञाकारी रहेंगे. दाम्पत्य में भरोसा रहेगा. सहजता सरलता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली को मजबूती मिलेगी. सीख सलाह पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. चर्चा संवाद में विनम्र रहें. लालच में न आएं.

