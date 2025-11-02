Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 2 November 2025: काम से काम रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

नंबर 8

2 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सामान्य है. सभी के प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. समकक्षों से मधुर संबंध रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. निजी मामलों में अच्छा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बने रहेंगे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों की कार्यशैली सहजता और निरंतरता को बनाए रखने की होती है. लंबी अवधि में सर्वश्रेष्ठ परिणाम बनाने की क्षमता रखते हैं. आज इ्रन्हें जनहित के प्रयास बनाए रखना है. कार्ययोजनाओं में धैर्यपूर्वक अमल बढ़ाएंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. अनुपालन व अनुशासन रखेंगे. कर्मठता व लगन सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्य समय से पूरे करेंगे. योजनाएं संवार लेंगी. वरिष्ठों साथ विश्वास बना रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. काम से काम रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्ते मधुर रहेंगे. घर परिवार में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. संबंध सामान्य बने रहेंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. प्रेम नेह में त्याग बलिदान का भाव रखेंगे.. परिजनों को समय देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दबाव में समझौता न करें. देर तक न जागें. साख बढ़त पर बनी रहेगी. रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. निजता बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- वॉइलेट

एलर्ट्स- जोखिम से बचें. भावुकता व अफवाह से बचें. मितव्यता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----