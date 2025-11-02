Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 2 November 2025: वचन निभाएंगे, ठगों से बचेंगे

नंबर 7

2 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अनुकूलन का स्तर ऊंचा रखने वाला है. करियर व्यापार में सफलता बनेगी.यात्रा पर जा सकते हैं. मान सम्मान के मौके बनेंगे. तेजी से आगे आएंगे. उल्लेखनीय कार्योंं को संवारेंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबित मामलों में सक्रियता लाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति नापतौलकर हर कार्य करते हैं. तकनीकी अच्छी समझ होती है. इच्छाशक्ति के धनी होते हैं. इन्हें आज महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता बढ़ाना है. इच्छित सफलता मिलेगी. भेदभाव और भ्रम से बचें. पेशेवर वार्ता में सहयोग पाएंगे. पेशेवरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में समय देंगे. अधिकारियों का साथ समर्थन रहेगा.

मनी मुद्रा- लक्ष्यों को साधने में आगे बने रहेंगे. लाभ बढ़ाने पर जोर होगा. आर्थिक पक्षपर फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. प्रबंधन में आगे रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट के अवसर बनेंगे. कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. वचन निभाएंगे. ठगों से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. परिचितों से दोस्ती बढ़ाएंगे. संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. निजी मामलों में सहजता रखेंगे. परिजनों का भरोसा बढे़गा. खुशियों में शामिल होंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- यात्रा हो सकती है. निजी प्रयास बेहतर रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. आदतों में सुधार लाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- मूनलाइट

एलर्ट्स- समय सीमा और प्रबंधन पर जोर दें. जिद एवं बैरभाव को भूलें.

