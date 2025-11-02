Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 2 November 2025: ज्ञान का लाभ मिलेगा, बड़प्पन बनाए रखें

नंबर 3

2 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए निजी विषयों में उच्च परिणाम बनाए रखेगा. सृजनात्मक कार्योंं में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. अनुशासन व अनुपालन बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी. प्रतिभा के प्रदर्शन से आगे होंगे. सजगता सक्रियता से विभिन्न कार्य पूरे करेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति पद का पूरा सम्मान बनाए रखते हैं. शासन व समाज से प्रतिष्ठा पाते हैं. तटस्थ होते हैं. इन्हें आज स्पष्टता बढ़ाना है. लाभ बेहतर बना रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. वरिष्ठों से संपर्क बढ़ेगा. आत्मसम्मान बढ़ेगा. संकोच में कमी आएगी. घर में सुख सौख्य रहेगा.

मनी मुद्रा- अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रह सकता है. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. पेशेवर सहयोगी होंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. नए अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलेगा. बड़प्पन बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- जीवन में हर्ष आनंद रहेगा. सकारात्मक सोच और सौंदर्यबोध बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. सबकी भावनाओं का आदर करेंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रसन्न होंगे. साथीगण सहयोग देंगे. श्रेष्ठ जनों का आना होगा. रिश्तों में मिठास रखेंगे. समता और सामंजस्यता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा व्यक्तित्व बल पाएगा. भौतिक संसाधनां में वृद्धि होगी. खनपान बढ़ावा मिलेगा. घर की साज संवार बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. धूर्तों से सावधान रहें. अहंकार व क्रोध त्यागें.

