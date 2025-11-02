Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 2 November 2025: पूर्वाग्रह में आने से बचेंगे, अवसरों को भुनाएंगे

नंबर 1

2 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 1 के लिए कार्ययोजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. धार्मिक कार्योंं में रुचि रखेंगे. जनहित का भाव रहेगा. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति प्रशासन के कार्योंं में दक्षता रखते हैं. कठिनाई में भी राह बनाने में जुटे रहते हैं. आज इन्हें तेजी से कार्य पूरे करने हैं. समय प्रबंधन पर बल बनाए रखना है. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. पूर्वाग्रह में आने से बचेंगे. समता सामंजस्य को बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- लाभ और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी. पेशेवर उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले फलदायी होंगे. अतिउत्साह न दिखाएं. लक्ष्यों पर फोकस बनाए रहें. नवीनता पर जोर देंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखेंगे. बड़ा और महत्वपूर्ण करने का भाव रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधियों से भेंट मुलाकात होगी. करीबियों से सहजता बढ़ेगी. अपनों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. माहौल के अनुरूप स्वयं को ढालेंगे. सहकार बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्यगति संवार पाएगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. तेजगति से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर्स- डीप पिंक

एलर्ट्स- व्यवहार नियंत्रित रखें. आलोचनाओं से प्रभावित न हों. नजरिया बड़ा रखें.

---- समाप्त ----