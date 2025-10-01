Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 9 वाले जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

नंबर 9

1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन घर में खुशियों को बढ़ाने वाला है. पेशेवर वांछित परिणाम बनाए रखने की कोशिश बढ़ाएंगे. रचनात्मकता से सभी प्रभावित रहेंगे. परंपरागत प्रयासों को गति देंगे. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. पारिवारिक मामले हितकर रहेंगे. कामकाज में रुटीन बने रहेंगे. सहज परिणाम पाएंगे. विविध विषयों पर फोकस बढ़ाएं. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति उच्च मनोबल रखते हैं. लक्ष्य पाने तक प्रयास बनाए रखते हैं. अनुभवियों का सम्मान करते हैं. आज इन्हें बड़ों की बात ध्यान से सुनना है. विभिन्न विषय अनुकूल रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. अपनों में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. सफलता का स्तर बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ेगा. धैर्य बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उतावलापन न दिखाएं. जिम्मेदारी बखूबी निभाएं. कार्य अवरोध बने रह सकते हैं. व्यवस्था पालन बनाए रखें. कामकाज में शुभता बढ़ाएं. लाभ और विस्तार पर ध्यान दें. संवैधानिक गतिवधियों से जुड़ें.



पर्सनल लाइफ- करीबियों व रिश्तों में संबंध सुधार की कोशिश होगी. प्रेम संबंध पक्ष में होंगे. बड़ी सोच रखेंगे. आदरभाव और आज्ञाकारिता बढ़ाएं. अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. परिजनों का साथ समर्थन रहेगा. करीबियों की खुशियों का ध्यान

रखेंगे. हेल्थ ऐंड लिविंग- साज संवार बढ़ाएंगे. खानपान का ख्याल रखेंगे. सुख सौख्य सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. का्रेध में न आएं.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- अखरोट समान

Advertisement

एलर्ट्स- बैर भाव से बचें. समय से कार्य करें. आलस्य का त्याग करें.

---- समाप्त ----