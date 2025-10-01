scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 8 वाले तेज गति से काम लेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 1 October 2025: पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. काम से काम रखें. अनुभव से रास्ते बनाएंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. कार्य समय पर पूरे करेंगे. लंबित योजनाएं गति लेंगी. तेज गति से काम लेंगे.

eight horoscope
नंबर 8
1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन कारोबार को बेहतर बनाए रखेगा. समकक्षों से प्रभावपूर्ण संबंध बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर बल देंगे. अपनों पर भरोसा बढ़ेगा. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. अनुशासन और अनुकूलन रखेंगे. विभिन्न कामकाजी मामले गति पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की गंभीर स्वभाव के होते हैं. अक्सर लोगों की बहकावेपूर्ण बातों से प्रभावित हो जाते हैं. सबका हित चाहने वाले होते है. आज इन्हें उत्साह दिखाना है. वाणिज्यिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अधिकारियों से सलाह रखेंगे. मित्रों और पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा. भावनात्मक दबाव में आने से बचें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. बड़ों साथ और विश्वास बना रहेगा. प्रबंधन पर जोर रहेगा. पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. काम से काम रखें. अनुभव से रास्ते बनाएंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. कार्य समय पर पूरे करेंगे. लंबित योजनाएं गति लेंगी. तेज गति से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में संकोच दिखाएंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखें. रिश्तों में संतुलन बढाएं. चर्चा संवाद में सहज रहें. सभी प्रसन्न रहेंगे. विश्वसनीयता बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम नेह से आगे रहेंगे. स्वजनों से सामंजस्य बना रहेगा. सबसे मेलजोल बढ़ाएं.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व एवं मनोबल बेहतर रखें. आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. रुटीन संवारेंगे. निजता पर जोर बढ़ाएंगे. बड़ी सोच रखेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- समुद्री

एलर्ट्स- कार्यस्थल पर समय दें. अफवाहों को अनदेखा करें. जिद त्यागें.
 

