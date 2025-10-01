Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 7 वाले लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 7

1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन पेशेवरों की उम्मीदों को बनाए रखेगा. सहजता से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. नियम-अनुशासन से आगे बढें़गे. भावनात्मक मामलों में सफल होंगे. व्यवस्था का पालन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. मित्रों का साथ बनाए रखेंगे. करीबी सहयोग रखेंगे. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. कामकाजी वार्ता के अवसर भुनाएंगे. मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति मन से सक्षम होते हैं. जो ठान लेते हैं उस पर बने रहते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह बनाए रखना है. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक उपलब्धियों को बनाए रखेंगे. नवीन विषयों को संवारेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कामकाज में सजगता बढ़ाएं. बड़ी सोच रखें. प्रबंधकीय गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. पेशेवरता पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. प्रियजनों संग सुखद समय बीतेगा. रिश्तों में प्रभाव बढ़ेगा. भावनात्मक के मामले पक्ष में रहेंगे. अपनों में हर्ष से रहेंगे. मधुर व्यवहार रखेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. प्रभावी संवाद बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहकार का भाव बढ़ेगा. गतिविधियों में सुधार आएगा. योग व्यायाम बढ़ाएं. खानपान बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बेहतर होंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- अहंकार छोड़ें. सकारात्मक रहें. व्यर्थ वार्ता में शामिल न हों.



