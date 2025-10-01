Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 6 वालों का संकोच दूर होगा, जानिए कैसा रहेगा दिन

नंबर 6

1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 6 के लिए आज का दिन साधारण शुभ है. रहन सहन और भव्यता पर जोर देंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लोगों से मेलजोल में आगे होते हैं. मित्र सतर्कता से बनाते हैं. उत्सव में उत्साह से शामिल होते हैं. आज इन्हें सूझबूझ व साहस से आगे बढ़ना है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. परिस्थितियां मिली जुली रहेंगी. तालमेल बढ़ाएंगे. अतिउत्साह न दिखाएं.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अपेक्षित लाभ बनाए रखेंगे. करियर में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. सुविधा सुधारों पर जोर देंगे. आवेश में आने से बचें. लक्ष्य पूरे करने पर जोर रहेगा. बड़ी सोच बनाए रखें. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारों और अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम व्यवहार संवार पाएगा. रिश्तों में सुधार आएगा. शुभता सौम्यता बढ़ेगी. निजीजीवन सुखद रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. प्रियजनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. जरूरी बात साझा कर पाएंगे. संकोच दूर होगा. सामंजस्य बना रहेगा. मित्रता बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- योजनाएं नियमित रखेंगे. रक्त संबंध संवार पाएंगे. सेहत के मामले बेहतर रहेंगे. परिवार के साथ सुख से रहेंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

Advertisement

एलर्ट्स- जल्दबाजी से बचें. तैयारी व सजगता बढ़ाएं. आदर स्नेह बढ़ाएं.

---- समाप्त ----