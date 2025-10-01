Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 5 वाले नई योजनाओं में रुचि लेंगे, आज करें इस रंग का प्रयोग

नंबर 5

1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन ऐच्छिक स्थिति को मदद देने वाला है. सोच के अनुरूप निर्णय ले पाएंगे. कार्यगति तेज और नियंत्रित रहेगी. अनुबंधों में रुचि लेंगे. सहज संकोच दूर होगा. पेशेवर गतिशीलता बनाए रहेंगे. लक्ष्य और लाभ पर फोकस बढ़ेगां आर्थिक वाणिज्यिक मामले संवरेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति हर समस्या का सहज हल निकालने की समझ रखते हैं. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं. अवसरों का लाभ उठाना जानते हैं. इन्हें आज आत्मविश्वस बनाए रखना है. सूझबूझ से आगे बढ़ना है. शुभ संकेत प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता प्रभावी रहेगी. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. सूझबूझ अच्छी रहेगी.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में तेजी बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सभी प्रभावित होंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पेशेवर प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. अधिकारी वर्ग का समर्थन पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक रिश्ते संवारेंगे. निजी विषयों में सहजता रखेंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को सम्मान देंगे. श्रेष्ठजनों का आगमन रहेगा. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. स्वयं पर नियंत्रण बना रहेगा. खुली सोच से निर्णय लेंगे. प्रेम और नेह के मामले सधेंगे. साथी समर्थन बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- चर्चा संवाद बेहतर होगा. नई योजनाओं में रुचि लेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. भौतिक संसाधन संवरेंगे. योग प्राणायाम पर जोर रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर्स- हरा

एलर्ट्स- स्पष्टता रखें. जिम्मेदारों व वरिष्ठों की सुनें. समय पर भेंट को जाएं.



