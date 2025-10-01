scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 4 वाले तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे, सतर्कता बढ़ाएं

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 1 October 2025: तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़त पर रहेंगे. तैयारी व सजगता बढ़ाएगें. स्वहित की सोच बनी रहेगी. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से भेंट मुलाकात होगी.

नंबर 4
1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन उत्तम स्थिति का संकेतक है. चहुंओर शुभत्व का संचार बनाए रखेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रभाव व आकर्षण बना रहेगा. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. सभी क्षेत्रों में सतर्कता रखेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति बड़े जोखिम लेने में आगे होते हैं. अक्सर गंभीर नुकसान भी सहेत है. परिस्थितियों के उचित मूल्यांकन में सक्षम होते हैं. आज इन्हें सहयोग व सामंजस्य बनाए रखना है. बड़ों की सलाह बनाए रखें. सहजता से कार्य करें. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज में निरंतरता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति पाएंगे. उन्नति विस्तार के अवसरों को भुनाएंगे. तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़त पर रहेंगे. तैयारी व सजगता बढ़ाएxगे. स्वहित की सोच बनी रहेगी. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से भेंट मुलाकात होगी.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले बल पाएंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. अपनों से शुभ सूचनाएं बांटेंगे. सुख साझा कर सकते हैं. सबका सम्मान करेंगे. सहयोग समर्पण बढ़ाएंगे. संबंधियों का ध्यान रखेंगे. मन की बात कहेंगे. संकोच बना रहेगा. स्थिति अनुरूप व्यवहार रखेंगे. करीबी उत्साह बढ़ाएंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- आज्ञा अनुशासन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. बड़प्पन रखेंगे. साज संवार पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर्स- ग्रे कलर

एलर्ट्स- अतिउत्साह में न आएं. भ्रम से बचें. सावधान रहें.
 

---- समाप्त ----
