Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 3 वाले मनोबल ऊंचा रखेंगे, सेहत अच्छी रहेगी

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 1 October 2025: कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. प्रबंधकीय विषयों में आगे रहेंगे. लाभार्जन बेहतर बना रहेगा. संकोच दूर होगा. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. सहकार व सद्भावना बढ़ाएंगे.

three horoscope
नंबर 3
1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए शुभ सूचक है. हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और आकर्षण बनाए रखेंगे. बजट व व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. जीवनशैली बेहतर रहेगी. मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अवसरों की अधिकता बनी रहेगी. योग्यता व प्रबंधन को बल मिलेगा. कलात्मक एवं रचनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति नियम पालन का महत्व समझते हैं. पंरपरा संस्कार बनाए रखते हैं. आज इन्हें अपनों की खुशी बढ़ाना है. निरंतरता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यां में सक्रियता बढ़ाएं. परिवार में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. आदर भावना बढ़ेगी. रिश्तों का लाभ उठाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उछाल बनी रहेगी. विविध मामलों में पेशेवरता बढ़ाए रहेंगे. कामकाज में शुभ संयोग बनेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. प्रबंधकीय विषयों में आगे रहेंगे. लाभार्जन बेहतर बना रहेगा. संकोच दूर होगा. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. सहकार व सद्भावना बढ़ाएंगे.  

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में फोकस रखेंगे. घर परिवार में रुचि लेंगे. स्वजनों की कमियों को अनदेखा करेंगे. आदर और विश्वास बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. सभी से प्रेम स्नेह बढ़ाएं. परिजनों का भरोसा बढ़ेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. खुशियों में शामिल होंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- रुटीन कार्यों में सुधार लाएंगे. यात्रा हो सकती है. रहन सहन प्रभावी होगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 9

फेवरेट कलर्स- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- अफवाह से बचें. अन्य के दोषों को अनदेखा करें. क्रोध से बचें.

लेटेस्ट

