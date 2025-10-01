Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 2 वाले आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे, करें इस रंग का प्रयोग

नंबर 2

1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 2 के लिए आज का दिन भाग्य के संरक्षण में सहयोगी है. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. विभिन्न परिणाम बल पाएंगे. सकारात्मक समय बना रहेगा. अवसर बने रहेंगे. कामकाजी सफलता पर जोर रखेंगे. चहुंओर उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अनोखे कार्य करने में रुचि रखते हैं. अपनों के लिए सकारात्मक प्रयास करते हैं. आज इन्हें तेजी दिखाना है. सहकारिता से आगे बढ़ना है. दिनचर्या बेहतर बनाए रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी रहेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा. हर्ष का वातावरण रहेगा.

मनी मुद्रा- शासन सत्ता पर फोकस बनाए रखेंगे. अच्छे लाभ के संकेत बने हैं. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. समकक्षों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद संवार पाएगा. परिस्थितियां संवारेंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बढ़ाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर तौर तरीके अपनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और विश्वास पर जोर होगा. रिश्तों को बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सफल रहेंगे. मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा. स्वजनों से भेंट होगी. निजी जीवन में सरलता बढ़ेगी. परिजन सहयोगी होंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं. करीबियों से जरूरी बात कह पाएंगे. लगाव अनुभव करेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- परिवार पर ध्यान देंगे. उत्साहित बने रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. भेंट चर्चा में प्रभाविता बढ़ेगी. खानपान संवारेंगे. साज संवार रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8



फेवरेट कलर्स- एक्वा ब्लू



एलर्ट्स- विवेक बनाए रहें. नजरिया बड़ा रखें. सहयोग बढ़ाएं.

