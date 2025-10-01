scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 1 October 2025: मूलांक 1 वाले आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 1 October 2025: सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. पेशेवर विषयों में धैर्य दिखाएंगे. संकोच में कमी आएगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.

X
नंबर 1
1 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 1 के लिए श्रेष्ठ फलदायी है. चहुंओर शुभता और सहकार बढ़ाए रखेंगे. व्यक्तित्व एवं खानपान बल पाएगा. शासन प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ाव बनाए रखेंगे. सभी पक्ष व्यवस्थित रहेंगे. साहस पराक्रम से कार्य सधेंगे. व्यापारिक संतुलन बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने की चाह रखते हैं. अपनी बात को मनवाने की सूझबूझ रखते हैं. आज इन्हें महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखना है. सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. पेशेवर विषयों में धैर्य दिखाएंगे. संकोच में कमी आएगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ एवं विस्तार पर बल रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्यों पर जोर रखेंगे. नवाचार में रुचि दिखाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. समर्पण का भाव बना रहेगा. व्यर्थ बातों को अनदेखा करेंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. सलाहकारों का सहयोग रहेगा. भावनात्मक मामलों में मजबूत रहेंगे. 
हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. उत्साह से बात रखेंगे. स्वजनों का साथ पाएंगे. मनोबल रखेंगे. दक्षता बढ़ेगी. खानपान आकर्षक रहेगा.
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर्स- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- संकोच त्यागें. कर्मठता बढ़ाएं. करीबियों को महत्व दें.
 

लेटेस्ट

