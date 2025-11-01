Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 1 November 2025: बड़प्पन बढ़ाएंगे, विनम्रता बनाए रखेंगे

नंबर 8

1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण कार्योंं को बेहतर स्थिति में बनाए रखने वाला है. हर्ष आनंनद से जीवन आगे बढ़ाएंगे. सभी विषयों में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था में सुधार होगा. जिम्मेदारों की अपेक्षा बढ़ेगी. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति बाहरी आकर्षण में न उलझकर व्यक्ति के मन को टटोलने की सूझबूझ रखते हैं. बराबरी का दृष्टिकोण रखते हैंं. आज इन्हे सक्रियता बनाए रखना है. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. सहजता से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ा रहेगा. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवारेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. तेजी का प्रयास रहेगा. संपर्क एवं अनुभव का लाभ मिलेगा. भेंट संवाद पर फोकस रहेगा. लक्ष्य की स्पष्टता रखें. बड़़ों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे. लक्ष्य रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर रखेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा. अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में सहजता व सजगता बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. उत्साह बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- नीलम समान

एलर्ट्स- भ्रम में न आएं. बहस से बचें. वार्ता में सजग रहें. व्यर्थ तर्क न करें.

