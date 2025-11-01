Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 1 November 2025: सतर्कता रखें, जोखिम लेने में सावधानी बनाए रहें

नंबर 7
1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितप्रद है. बहुमुखी प्रतिभा के प्रदर्शन में मदद मिलेगी. प्रबंधन और अनुशासन संवारेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सहजता से बढ़ते रहेंगे. कार्य व्यापार में रुटीन रहेगा. आर्थिक लाभ बेहतर बनेगा. तेजी का प्रयास रहेगा. संपर्क संवाद प्रभावी रखेंगे. पेशेवर असरदार रहेंगे. विस्तार पर जोर रहेगा. धैर्य एवं चतुराई से काम लेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति का अपना एक मजबूत संचारतंत्र होता है. सीमित लोगों के समूह में गहरी पकड़ बनाए रखते है. आज इन्हें हर्ष आनंद से रहना है. वातावरण सहज रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. परिजनों संग सुख साझा करेंगे.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सहयोग पाएंगे. प्रबंधकीय मामले संवार पर रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. सतर्कता रखें. जोखिम लेने में सावधानी बनाए रहें.
पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में प्रेम और नेह बना रहेगा. रिश्तों में विश्वसनीयता बढ़ेगी. प्रियजन संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. परिजनों का साथ मिलेगा. अपनों की खुशियों में शामिल होंगे. प्रेम प्रसंगों में धैय रखेंगे. संबंध बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखें. व्यक्तित्व संवरेगा. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. व्यवस्था में मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साह रखेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 8 9
फेवरेट कलर- लहसुनिया
एलर्ट्स- बहस से बचें. दिनचर्या संतुलित रखें. प्रलोभन में न आएं.