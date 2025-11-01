Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 1 November 2025: वित्तीय मामलों में शुभता बढ़ेगी, अनुशासन रखेंगे

नंबर 6

1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सामान्य से शुभ प्रभाव का है. मित्र व सहयोगी प्रभावित रहेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. सजगता से कार्य करने की सोच रहेगी. संपर्क का लाभ मिलेगा. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. करियर कारोबार की स्थिति मजबूती रहेगी. सफलता बढ़त पर बनी रहेगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में सफल होते हैं. प्रसिद्ध और प्रभावशाली होते हैं. कला कौशल में निपुण होते हैं. अवसरों को भुनाते हैं. इन्हें आज प्रयासों में तेजी बनाए रखना है. सूझबूझ आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यगत विषय पूर्ववत् बने रहेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे.

मनी मुद्रा- विविध मामलों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ लेंगे. पेशेवर कोशिशों से बड़े परिणाम पाएंगे. बेहतर प्रबंधक बने रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. वरिष्ठ सहायक रहेंगे. पेशेवरता पर जोर होगा. नियमितता व निरंतरता बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में शुभता बढ़ेगी. अनुशासन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में सहजता दिखाएंगे. प्रियजनों से जरूरी सूचनाएं बांट पाएंगे. करीबी सभी प्रसन्न होंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सफल रहेंगे. विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. निजी मामले सुधरेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- समय पर कार्य पूरा करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. असहजताएं दूर होंगी. संसाधनों पर जोर देंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- व्यवहार में सहजता लाएं. जिद से बचें. मैत्री भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----