Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 1 November 2025: अपेक्षित उपलब्धि पाएंगे, सूझबूझ बढ़ेगी

नंबर 5

1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 5 के लिए तेजी बनाए रखने में सहयोगी है. लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में गति लाएंगे. अनुशासन और विनम्रता रखेंगे. ठगी व अंधविश्वास से बचेंगे. कला कौशल और योग्यता से जगह बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सफल होंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति का व्यवहारिक पक्ष बेहतर होता है. चहुंओर सकारात्मक स्थिति बनाए रखते हैं. इन्हें आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक व्यवहार रखना है. सभी को प्रभावित करेंगे. संसाधनों में वृ्द्धि होगी. संबंधों को साधेंगे. घर परिवार पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पद प्रभाव पर जोर रहेगा. लक्ष्यगत गतिविधि बढ़ाएंगे. फोकस बढ़ेगा. आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष हितकर रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. व्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढें़गे. कारोबार में सहजता बनाए रखेंगे. अपेक्षित उपलब्धि पाएंगे. सूझबूझ बढ़ेगी.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में सुख संवाद बना रहेगा. मित्रगण मददगार होंगे. मन की बात कहेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. संतान अच्छा करेगी. प्रियजनों से शुभ समाचार संभव है. बड़ों की आज्ञा रखें. निजता पर जोर दें. परिजन सहयोगी होंगे. रिश्तों में धैर्य बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्म्विश्वास बनाए रहें. नियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वयं पर भरोसा रखेंगे. जीवनशैली संवरेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8

फेवरेट कलर- फिरेजी

एलर्ट्स- भूल क्षमा करें. दखल से बचें. रुटीन पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----